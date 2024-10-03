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منتخب الشباب يواجه روسا والكويت وديا

الشروق
نشر في: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 11:25 م | آخر تحديث: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 11:25 م

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب تحت 17 عامًا، بقيادة أحمد الكاس، على خوض 3 مباريات ودية أمام منتخبي روسيا والكويت، خلال معسكر مغلق في الإسكندرية.

المنتخب الوطني للشباب يدخل معسكرًا مغلقًا في الإسكندرية خلال الفترة من 5 وحتى 14 أكتوبر الجاري، تتخله المواجهات الودية؛ استعدادًا لتصفيات أمم إفريقيا تحت 17 عامًا.

ويتخلل معسكر منتخب مصر 3 مباريات ودية، أمام منتخب الكويت مواليد 2008 ومنتخبي روسيا مواليد 2007 و2008.

ويأتي ذلك في اطار خطة الاستعداد للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 17 عاما التي تقام في نوفمبر المقبل.


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