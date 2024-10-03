ميقاتي يدعو جميع القوى السياسية لاجتماع عاجل لانتخاب رئيس توافقي للبنان

دعا نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، المجتمع الدولي إلى الضغط على العدو الإسرائيلي لوقف الحرب المدمرة والعدوان على الشعب اللبناني.

وقال خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم، إنه اتفق مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، والسيد وليد جنبلاط (زعيم الطائفة الدرزية) على ضرورة القيام بواجبهم الوطني في ظل الظروف الخطيرة التي يمر بها لبنان، مشيرا إلى أن العدو الإسرائيلي لا يميز في عدوانه بين مسلم ومسيحي.

ودعا جميع القوى السياسية إلى لقاء حواري للخروج بوحدة موقف يعبر عن التضامن، تاركين خلافاتهم السياسية جانبًا، مؤكدا أن الهم المشترك هو كيفية مواجهة ما يهدد لبنان بموقف إنقاذي موحد.

وقال ميقاتي: "تعالوا جميعا لنتفق على رئيس توافقي للجمهورية اليوم قبل الغد، تعالوا نتعالى عن خلافاتنا الضيقة، فالوطن في خطر داهم، وإنقاذه يتطلب منا وقفة شجاعة مشتركة".