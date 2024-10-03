 تنظيم قافلة طبية مجانية لمحدودي الدخل بمقر الغرفة التجارية في مطروح - بوابة الشروق
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تنظيم قافلة طبية مجانية لمحدودي الدخل بمقر الغرفة التجارية في مطروح

أحمد سباق
نشر في: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 9:43 م | آخر تحديث: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 9:43 م

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن الغرفة التجارية بمطروح تنظم قافلة طبية مجانية، بمقرها بمطروح، اليوم الخميس، وغد الجمعة، وبعد غد السبت، وذلك في إطار سياسة الدولة والاهتمام بالمواطنين محدودي الدخل ورفع كاهل المعاناة عنهم، وتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة.

وأكد محافظ مطروح، في بيان اليوم الخميس، أنه وبالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية لتقديم الخدمات العلاجية المختلفة لأبناء المحافظة، وتحت إشراف مديرية الشئون الصحية مع توفير غرفة عمليات مجهزة لإجراء العمليات اللازمة للحالات المختلف.

وأشار إلى قيام مديرية التضامن الاجتماعي والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لبحث وتحديد للحالات التي طلبت أو تستحق إجراء العمليات والكشوفات المختلفة من الاسر الأولى بالرعاية.

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