ناشط من الضفة الغربية بين الحاصلين على جائزة نوبل البديلة

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جرى تكريم نشطاء من فلسطين والفلبين وموزمبيق والمملكة المتحدة بجائزة رايت ليفليهوود المعروفة بجائزة نوبل البديلة، في ستوكهولم اليوم الخميس.

وقال مدير مؤسسة رايت ليفليهوود أوورد، أوله فون أوكسكول، خلال إعلان الفائزين إن كل من الحاصلين على جائزة رايت ليفليهوود لعام 2024 تركوا أثرا عميقا في مجتمعاتهم والساحة العالمية.

وقالت المؤسسة إن "التزامهم الراسخ بالتحدث علانية ضد قوى القمع والاستغلال، مع التمسك بصرامة بأساليب غير عنيفة، له صدى أبعد من مجتمعاتهم".

وأضافت المؤسسة أن الفلسطيني عيسى عمرو ومجموعته الشعبية "شباب ضد المستوطنات" حصلا على الجائزة "لمقاومتهم الراسخة وغير العنيفة للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي والترويج للعمل المدني الفلسطيني من خلال وسائل سلمية".

وحصلت الفلبينية جوان كارلينج على الجائزة لـ"رفع أصوات السكان الأصليين في وجه الانهيار البيئي العالمي وقيادتها للدفاع عن الشعب والأراضي والثقافة".

وأضافت المؤسسة أن أنابيلا ليموس ومنظمة جوستشيسا أمبينتال (العدالة البيئية) من موزمبيق حصلا على الجائزة "لتمكين المجتمعات من الدفاع عن حقهم في قول لا للمشاريع العملاقة الاستغلالية والمطالبة بعدالة بيئية".

وحصلت مؤسسة "فورينسك اركيتكتشر" البريطانية على الجائزة "للريادة في وسائل الطب الشرعي الرقمي لضمان العدالة والمساءلة لضحايا الانتهاكات الحقوقية الإنسانية والبيئية والناجين منها".

يشار إلى أن جائزة رايت ليفليهوود التي يتم منحها منذ 1980 ليست مرتبطة بجوائز نوبل التي من المقرر الإعلان عنها في ستوكهولم وأوسلو بدءا من يوم الإثنين.