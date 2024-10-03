مرض جدري القرود ينتقل إلى غانا مع تزايد الحالات في مدينة كينشاسا الكبرى

قال المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن فيروس جدري القرود (إمبوكس) ينتشر بسرعة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة. وأضاف المركز أن اكتشاف حالة واحدة في غانا يرفع عدد الدول المتضررة من تفشي المرض في القارة إلى 16 دولة.

وأوضح المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في عرض اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 616 حالة اشتباه بالإصابة بالفيروس في المدينة حتى الآن، وتم تأكيد إصابة 171 منها، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ورغم أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة في المدينة، فإن تفشي المرض ناجم عن كل من السلالة أي أيه، المنتشرة منذ عقود، والسلالة الفرعية الأحدث والأكثر عدوى، أي بي.

وقال المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن "عدد الحالات في كينشاسا يتزايد، مما يستدعي الحاجة إلى تدخل عاجل".