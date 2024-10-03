تراجع مؤشر مديري المشتريات في سنغافورة خلال الشهر الماضي

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الخمس تراجع مؤشر مديري مشتريات القطاع الخاص في سنغافورة خلال الشهر الماضي إلى 6ر56 نقطة مقابل 6ر57 نقطة خلال أغسطس.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وسجل نشاط الأعمال في سنغافورة نموا خلال الشهر الماضي بفضل زيادة تدفق الأعمال الجديدة. جاء ذلك مدعوما بالتحسن في ظروف الطلب الأساسي ونجاح جهود تنمية الأعمال بحسب لجنة مسح مديري المشتريات. وكانت معدلات نمو الأعمال والأنشطة الجديدة حادة حتى مع تباطؤها مقارنة بشهر آب/أغسطس.

كما أظهرت البيانات أن الشركات في قطاع الجملة والتجزئة سجل أعلى معدل نمو في كل من الأعمال الجديدة والنشاط. ونتيجة زيادة تدفق الأعمال الجديدة، تراكمت الأعمال غير المنتهية لدى الشركات خلال الشهر الماضي.