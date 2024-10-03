إصابة 9 عمال بتسمم بغاز أول أكسيد الكربون في موقع بناء في ميونخ

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الخميس، تلقى 9 عمال العلاج لإصابتهم بالتسمم بغاز أول أكسيد الكربون، بعد صقل الخرسانة في مرآب للسيارات تحت الأرض في مدينة ميونخ بجنوب ألمانيا.

وقالت الشرطة إنه تم نقل ثمانية من العمال للمستشفى مساء أمس الأربعاء، حيث تلقى اثنان منهما العلاج في وحدة الرعاية المركزة.

وكان العمال يقومون بصقل طبقة جديدة من الخرسانة. وتراكمت مستويات خطرة من أول أكسيد الكربون في مرآب السيارات بسبب التهوية غير الكافية.

وقام قطاع الإطفاء بتهوية المبنى لعدة ساعات حتى عادت مستويات أكسيد الكربون للنطاق الطبيعي.

وفتحت الشرطة تحقيقا بشأن الواقعة.