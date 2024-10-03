 البنتاجون: مستمرون في الحديث مع إسرائيل بشأن الرد على إيران وكيفية حدوثه - بوابة الشروق
الخميس 3 أكتوبر 2024 11:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

البنتاجون: مستمرون في الحديث مع إسرائيل بشأن الرد على إيران وكيفية حدوثه

محمد شعبان
نشر في: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 10:43 م | آخر تحديث: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 10:43 م

قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، سابرينا سينغ، إن الولايات المتحدة لا تتطلع إلى حرب إقليمية، سواء مع دولة أو جماعة في الشرق الأوسط.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس: "نحن مستمرون في الانخراط مع إسرائيل بشكل يومي، نتحدث معهم حول ردهم على إيران وكيفية حدوث هذا الرد، لن أتكهن بشأنه ولكننا مستمرون في التواصل والتنسيق".

ونفت علم الولايات المتحدة المسبق، بشأن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، قائلة "لم نكن على علم أو دراية بها، ولا نحصل على تنويهات قبل أي عملية يفعلونها يوميا".

وأوضحت أن الولايات المتحدة ستكون جزءا من أية مناقشات حول الرد الإسرائيلي على إيران.

وذكرت أن الولايات المتحدة تتفهم العملية العسكرية الإسرائيلية المحدودة في جنوب لبنان، والتي تستهدف منشآت حزب الله الموجودة في المناطق المدنية؛ من أجل منعه من امتلاك أي قدرة عسكرية لاستهداف الإسرائيليين على الحدود، مشيرة إلى أن تقييم واشنطن هو أن العمليات لا تزال محدودة النطاق حتى الآن.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك