تحالف لا حرب مجددا مطلقا يتظاهر في برلين اليوم

دعا تحالف "لا حرب مجددا مطلقا" إلى مظاهرة في العاصمة الألمانية برلين بمناسبة يوم الوحدة الألمانية الموافق اليوم الخميس.

ويعتزم المشاركون الاحتجاج على نشر صواريخ أمريكية في ألمانيا، والحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط، وشحنات الأسلحة الألمانية إلى أوكرانيا وإسرائيل.

ومن المتوقع أن تلقي سارا فاجنكنشت رئيسة حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" والسياسي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي رالف شتيجنر والسياسية من حزب اليسار جيسينه لوتش خطابات في المسيرة النهائية.

وبحسب شرطة برلين، سجل المنظمون المظاهرة بمشاركة 25 ألف مشارك تحت شعار "لا حرب مجددا مطلقا - ضعوا الأسلحة". ومن المقرر أن تنطلق المظاهرة بعد ظهر اليوم من ثلاثة طرق مختلفة إلى الساحة المحيطة بعمود النصر في حي تيرجارتن في برلين.

ويدعو تحالف "لا حرب مجددا مطلقا"، وهو جزء من حركة السلام، إلى إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب على الفور في أوكرانيا وغزة، ويعارض خطط نشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى في ألمانيا بحلول عام 2026، التي أعلن عنها المستشار أولاف شولتس.

وأعلنت جمعية "فيتشه"، المعنية بالأوكرانيين في ألمانيا، عن مظاهرة مضادة بعنوان "سلامكم هو حكم بالإعدام لنا". وحذرت الجمعية من عدم الاستمرار في دعم أوكرانيا في الحرب مع روسيا.