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أعداد جريدة الشروق
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طلاب الأكاديمية العسكرية يقدمون الشعار أمام الرئيس السيسي


نشر في: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 8:21 م | آخر تحديث: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 8:21 م

أدى طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، الشعار أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو المكون من ثلاث كلمات: "الواجب - الشرف - الوطن".

وافتتح الرئيس السيسي ونظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، رسميا المقر الجديد للأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية، اليوم الخميس، حيث رفع علم القوات المسلحة المصري، ويعد هذا الصرح التعليمي الجديد إضافة هامة لمنظومة التعليم العسكري في مصر، ويعكس التطور الكبير الذي تشهده القوات المسلحة المصرية.


وبدأت فعاليات حفل التخرج بعزف النشيدين الوطنيين الإماراتي والمصري، بحضور الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد، وقد تخرجت دفعات جديدة من مختلف الكليات العسكرية، وعلى رأسها الكلية الحربية المصرية، التي تعد أعرق وأكبر الصروح التعليمية العسكرية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.

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