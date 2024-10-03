قوات الاحتلال تنسحب من كفركلا وتترك آلية بعد كمين لحزب الله

نشر حزب الله اللبناني، مساء الخميس، صورة لآلية تركتها قوات إسرائيلية بأحد أحياء بلدة كفركلا جنوب لبنان، بعد تنفيذ كمين بها وانسحابها من المنطقة.

وقال مصدر ميداني في المقاومة الإسلامية لقناة «المنار»، التابعة لحزب الله، إن «عناصر المقاومة يتصدون منذ فجر اليوم الخميس، لكل محاولات تقدم قوات النخبة في جيش العدو الإسرائيلي على أكثر من محور في جنوب لبنان، بمختلف أنواع الأسلحة والعبوات ويكبدونهم خسائر فادحة في العدة والعديد».

وأشار إلى أن «ضربات المقاومة الإسلامية النوعية أفشلت حتى الساعة أي تقدم إسرائيلي معادٍ داخل الأراضي اللبنانية».

وذكر أن «عناصر المقاومة الإسلامية يستهدفون بالقذائف المدفعية والصواريخ أماكن تحشد جنود العدو الإسرائيلي وخطوط التقدم، على امتداد الحافة الأمامية داخل الأراضي المحتلة، ويحققون إصابات مباشرة».

ولفت إلى أن «كمائن المقاومة الإسلامية المُعَدّة مسبقا للعدو ألحقت في صفوف جنوده عددًا كبيراً من الخسائر».