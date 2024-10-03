وزير الخارجية السعودي يبحث مع الرئيس الإيراني أوضاع المنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال لقائهما الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة أوضاع المنطقة .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس أن وزير الخارجية السعودي بحث مع الرئيس الإيراني "مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والعالم".

وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء جاء على هامش المشاركة في منتدى حوار التعاون الآسيوي الذي تستضيفه قطر.

وكان وزير الخارجية السعودي قال إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد أن قيام دولة فلسطين أولوية للمملكة، مشدداً على أن دائرة العنف في المنطقة يجب أن تتوقف، ولفت إلى إن "التصعيد الخارج عن السيطرة يعد منطلقا لحرب أوسع نطاقًا"، جاء ذلك في إطار مقالة صحفية كتبها وزير الخارجية السعودي في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.

وشدد الوزير في مقالته على أن بلاده لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطين، وذكر أيضاً أن المملكة ستعمل بلا كلل لإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، موضحاً أن المملكة أدانت مرارا "جرائم إسرائيل وانتهاكها القانون الدولي"، إذ تتمتع السعودية بالتزام طويل من أجل التوصل إلى حل للنزاع.