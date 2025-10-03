فسَر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أسباب «فقدان الوزن غير المبرر».

وقال خلال برنامج «رب زدني علما» عبر فضائية «صدى البلد» مساء الجمعة، إن رحلة العلاج الصحيحة تبدأ حتمًا من تشخيص سليم، مشيرا إلى أن بوصلة التشخيص في حالة تناقص الوزن تبدأ من سؤال واحد بسيط في ظاهره؛ «صف لي شهيتك للطعام؟».

وذكر أن الإجابة على السؤال تفصل بين عالمين من الاحتمالات، لافتا إلى تقسيم رحلة التشخيص إلى مسارين، الأول حين يجتمع الوزن المتناقص مع شهية جيدة.

ونوه إلى أن السيناريو الأول عندما يخبر المريض طبيبه بأنه يأكل جيدًا أو حتى بشراهة، وبالرغم من ذلك يرى مؤشر الميزان يهبط باستمرار، مشيرا إلى انحصار دائرة الشكوك بهذا المسار في ثلاثة أمراض السكري أو الغدة الدرقية، وبعض أنواع الديدان المعوية.

وأوضح أن المسار الثاني، والذي يجمع بين فقدان الوزن وفقدان الشهية؛ يمتد «من السرطان إلى الحالة النفسية»، مشيرا إلى أن الأورام تأتي من بين القائمة التي تستدعي الاستبعاد الفوري، عبر فحوصات متقدمة مثل دلالات الأورام والأشعة المتخصصة.

وأضاف أن «الدرن» يأتي في مقدمة الأسباب المحتملة، مشيرا إلى أن صعوبة تشخصيه تكمن في ظهوره بأماكن مثل الأمعاء أو العظام.

ولفت إلى أن «تليف الكبد» يُعد من أهم أسباب فقدان الشهية المصحوب بارتفاع درجة الحرارة، موضحا أن خطورته تكمن في قدرته على التطور بصمت لسنوات طويلة دون أعراض واضحة، على غرار الفشل الكلوي.