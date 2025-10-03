 عُمان: نعمل على ضمان عودة مواطنينا المشاركين في أسطول الصمود - بوابة الشروق
الجمعة 3 أكتوبر 2025 8:39 م القاهرة
عُمان: نعمل على ضمان عودة مواطنينا المشاركين في أسطول الصمود

مسقط - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 3 أكتوبر 2025 - 7:31 م | آخر تحديث: الجمعة 3 أكتوبر 2025 - 7:31 م

قالت سلطنة عُمان إنها تتابع باهتمام بالغ أوضاع المواطنين العُمانيين المشاركين في أسطول الصمود العالمي، وحرصها على سلامتهم تمهيدا لعودتهم إلى وطنهم سالمين، كما تعمل بصورة حثيثة وعبر شركائها وعلاقاتها لضمان أمن المواطنين وعودتهم الآمنة، حسبما أفادت وكالة الأنباء العُمانية (أونا) اليوم الجمعة.

ودعت سلطنة عُمان في بيان صادرٍ عن وزارة الخارجية اليوم إلى ضمان سلامة جميع المشاركين في الأسطول وعدم تعريضهم لأي مخاطر، مجدّدة دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمُّل مسئولياته القانونية والإنسانية، والضغط على قوات الاحتلال لوقف انتهاكاتها المتكررة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزّة دون عوائق.


