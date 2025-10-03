أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أن إسبانيا ستتلقى ما يقرب من 6ر1 مليار يورو (9ر1 مليار دولار أمريكي) من صناديق الاتحاد الأوروبي، للمساعدة في التعامل مع تداعيات الفيضانات المدمرة التي ضربت مدينة فالنسيا في أكتوبر 2024، وأسفرت عن مقتل أكثر من 230 شخصا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في بيان: "إن الدمار الذي شهدناه قبل نحو عام في منطقة فالنسيا وفي أنحاء إسبانيا أثّر بعمق في أوروبا. لقد وحدتنا هذه الكارثة المرتبطة بالمناخ في حزننا وتضامننا المشترك".

وأضافت أن هذه الأموال تهدف إلى "دعم العمل الحيوي في مجالات التعافي والإصلاح وإعادة الإعمار".

ومن المقرر أن يُصرف نحو مليار يورو من "صندوق التضامن" التابع للاتحاد الأوروبي، والذي يُخصص لدعم الدول الأعضاء المتضررة من الكوارث الطبيعية الشديدة أو الأزمات الصحية الكبرى.

كما سيتم تخصيص مبلغ إضافي قدره 645 مليون يورو من صناديق يمكن لإسبانيا طلبها ضمن مبادرات التنمية الإقليمية، على أن يُعاد توجيهها نحو جهود التعافي.

يشار إلى أن هذا الدعم المالي لا يزال بحاجة إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.