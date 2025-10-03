إصابة العشرات بعد تحول مسيرة تذكارية في مكسيكو سيتي إلى أعمال عنف

اشتبك متظاهرون مع رجال شرطة في أعقاب مسيرة تم تنظيمها، أمس الخميس، لإحياء ذكرى مذبحة عام 1968 التي راح ضحيتها عشرات المتظاهرين في حي تلاتيلولكو في مدينة مكسيكو.

وقالت الشرطة المكسيكية إن حوالي 350 شخصا شاركوا في أعمال الشغب أمس الخميس. وتم نشر حوالي 1500 رجل شرطة.

وألقى متظاهرون ملثمون مواد حارقة على رجال الشرطة وهاجموهم بالمطارق والحجارة وحطموا واجهات المحلات ونهبوا المتاجر.

وأفادت صحيفة ريفورما بإصابة 40 شخصا على الأقل في أعمال الشغب، من بينهم 22 رجل شرطة ولم يتم الكشف عن أي عدد رسمي للخسائر البشرية في بادئ الأمر.

وكان حوالي عشرة آلاف شخص قد نظموا مسيرات سلمية في وقت سابق، في نصب تذكاري لمذبحة تلاتيلولكو. ولا يعرف عدد القتلى عندما قمعت القوات الحكومية مسيرة سلمية شارك فيها الآلاف في عام 1968.