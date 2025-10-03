مسئول في حماس: نحتاج بعض الوقت لدراسة خطة ترامب بشأن غزة

قال مسئول في حركة حماس، اليوم الجمعة، إن الحركة تحتاج لبعض الوقت لدراسة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

وكان ترامب أعلن مؤخرا خطته بشأن إنهاء حرب غزة، التي وافق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وزعمت القناة 12 الإسرائيلية، أن الجناح العسكري لحركة حماس يعارض قبول الخطة بصيغتها الحالية، بينما انشغلت القيادة القطرية في الأيام الأخيرة بإعداد قائمة مطالب وتعديلات.

وتشمل المطالب التي يُتوقع أن تُقدّمها حماس جميع بنود الخطة تقريبًا، أي حوالي عشرين بندًا.

ووفقا للرسائل الصادرة عن الحركة، فإنها تُبدي اهتمامًا بتغييرات جوهرية في جميع البنود تقريبًا. أولًا وقبل كل شيء، تُعارض حماس رفضًا قاطعًا مطلب إطلاق سراح جميع الاسرى الإسرائيليين الـ 48، وخاصةً جثثهم، خلال 72 ساعة فقط. وتقول حماس أن هذا جدول زمني مُستحيل تحقيقه، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

علاوةً على ذلك، يطالبون بتفاصيل دقيقة بشأن انسحاب الجيش الإسرائيلي: متى سيحدث، وفي أي مراحل، وبأي صيغة. وتُعدّ الجداول الزمنية، من وجهة نظرهم، جزءًا أساسيًا من الاتفاق.

كما أفادت التقارير بمعارضتهم أي دور لتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق، في الخطة. وترى حماس أن بلير، المنخرط في القضية الفلسطينية منذ سنوات، لا يصلح أن يكون رمزًا للنظام المستقبلي.