- الجيش الإسرائيلي يواصل تفجير عربات مفخخة بمنازل في مدينة غزة





قتل الجيش الإسرائيلي 36 فلسطينيا في قطاع غزة، منذ فجر الجمعة، بينهم 21 بمدينة غزة، التي يسعى لاحتلالها وتهجير مواطنيها.

كما أصيب عشرات آخرون بالقصف الجوي والمدفعي الذي ينفذه الجيش ضمن الإبادة الجماعية التي يرتكبها بالقطاع منذ سنتين.

وبحسب شهود عيان ومصادر طبية للأناضول، استهدفت الغارات الإسرائيلية مركبة وخيام تؤوي نازحين ومنازل وتجمعات مدنية ومنتظري المساعدات.

شمال القطاع

تركزت الهجمات الإسرائيلية على مدينة غزة، حيث قتل الجيش 21 فلسطينيا بأنحائها.

في مخيم الشاطئ غربي المدينة، قُتل 5 فلسطينيين بينهم طفلان وأُصيب آخرون وفُقد 10 إثر قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل بـ"شارع عايدية".

وفي المخيم ذاته، قُتل فلسطينيان إثر غارة إسرائيلية استهدفت أرضا تؤوي نازحين.

وفي محيط ميناء غزة غربي المدينة، استشهد 7 فلسطينيين وأُصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خياما تؤوي نازحين.

وفي حي الرمال غربي المدينة، استشهد فلسطيني وأُصيب آخرون بقصف إسرائيلي على محيط "مفترق أنصار".

وفي حي الصبرة جنوبي المدينة، قتل الجيش الإسرائيلي 6 فلسطينيين بينهم 3 أطفال إثر استهدافهم بطائرة مسيرة في "شارع المغربي".

بالتزامن مع هذه الهجمات، واصل الجيش الإسرائيلي عمليات نسف بعربات مفخخة للبنايات السكنية في حي الرمال المكتظ بالسكان والنازحين.

وشمل ذلك أيضا نسف الجيش مبان سكنية بعربات مفخخة في مخيم الشاطئ (غرب) وحيي الصبرة (جنوب) والنصر (شمال) ومنطقتا المخابرات والكرامة (شمال غرب)، إضافة إلى شرق شارع الجلاء (شمال).

وتزامن ذلك مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف تلك المناطق، فضلا عن إطلاق نار عشوائي من مسيرات وآليات الجيش.

وفي 8 أغسطس الماضي، أقرت حكومة إسرائيل خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة، التي يسكنها نحو مليون فلسطيني.

وبعد ذلك بـ3 أيام، بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما واسعا على مدينة غزة، شمل تدمير منازل وأبراج وممتلكات مواطنين وخيام نازحين، وقصف مستشفيات، وتنفيذ عمليات توغل.

وسط القطاع

شملت الاستهدافات الإسرائيلية مدينة دير البلح ومخيمي المغازي والنصيرات، ما أودى بحياة 8 فلسطينيين.

ففي مخيم المغازي، قتل الجيش الإسرائيلي 6 فلسطينيين وأصاب 25 آخرين بقصف مسيرة لتجمع مدنيين قرب "دوار مكي".

وفي مخيم النصيرات، قُتل فلسطينيان وأُصيب آخرون بقصف شنته مسيرة إسرائيلية على تجمع لمدنيين.

وفي منطقة الحساينة غربي المخيم ذاته، أُصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف سطح منزل لعائلة "أبو رخية".

فيما شهدت مناطق شرق مدينة دير البلح قصفا جويا عنيفا.

جنوب القطاع

طالت الهجمات الإسرائيلية مدينة خان يونس، وقُتل خلالها 7 فلسطينيين.

حيث قتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين في قصف استهدف تجمعا للمدنيين في شارع جلال وسط خان يونس.

وفي منطقة المواصي بالمدينة ذاتها، قتل الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين وأصاب آخرين بقصف مركبة في محيط شارع 5.

بينما تعرضت أحياء في وسط خان يونس لعمليات تفجير بعربات مفخخة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66 ألفا و288 شهيدا، و169 ألفا و165 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 457 فلسطينيا بينهم 152 طفلا.