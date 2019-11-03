إيناس عبدالدايم تبحث مع وزيرة التعليم العالي بعمان تعزيز التعاون الثقافي

بحثت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، سبل تكثيف التعاون الثقافي والفني بين مصر وسلطنة عمان، وذلك خلال اللقاء الذي عقدته اليوم الأحد، مع الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزير التعليم العالي بالسلطنة، ورئيس مجلس إدارة دار الأوبرا السلطانية.

وكانت عبد الدايم قد استقبلت صباح اليوم بمقر وزارة الثقافة في الزمالك وفدًا رفيع المستوى من سلطنة عمان برئاسة البوسعيدية، حيث دار حوار حول عدد من المشروعات الثقافية، وتبادل العروض الفنية.

وأشادت عبد الدايم بمشاركة الفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية في فعاليات الدورة 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، كما رحبت بالدعوة الموجهة لمصر للمشاركة في الاحتفالات بالعيد الذهبي لجلوس السلطان قابوس على العرش خلال العام المقبل 2020.

من جانبها طرحت وزير التعليم العالي العمانية عددًا من المشروعات الثقافية والفنية، وطلبت الاستعانة بالخبرات المصرية لإقامة مراكزًا إبداعية بمختلف أنحاء بلادها لاكتشاف، وتنمية الموهوبين بجانب دراسة توقيع بروتوكول تعاون بين الأوبرا المصرية والاوبرا السلطانية.

واتفق الجانبان على فكرة لإقامة مهرجان مشترك يضم مجموعة من الفعاليات المتنوعة تشمل أنشطة متنوعة للأطفال والشباب وعروض فلكلورية تعبر عن الطبيعة الفنية في المجتمعين.

وفى نهاية اللقاء أهدت الوزيرة مجموعة من سلاسل إصدارات قطاعات الوزارة المختلفة للوفد العماني، وبدورها قدمت وزيرة التعليم العالي بسلطنة عمان مطبوعات خاصة بالأوبرا السلطانية وبرامج عروضها لوزارة الثقافة.