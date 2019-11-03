النزاهة العراقية: قرار توقيف محافظ الديوانية السابق يرجع إلى إهداره للمال العام

كشفت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأحد، أن قرار توقيف محافظ الديوانية السابق سامي الحسناوي يرجع إلى أن المتهم تسبب في إهدار مبلغ قدره أكثر من ملياري دينار.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفقا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية: "إن محكمة تحقيق الديوانية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت قرارها في القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، مبينة أن المتهم أقدم على إلحاق الضرر بالمال العام نتيجة إبرام عقد لإنشاء مجمع طبي في مركز المدنية بمبالغ زهيدة".

وأوضحت دائرة التحقيقات أن قيمة الضرر بالمال العام، وفقا لتقرير الخبراء، ناهز الملياري دينار، إذ كانت قيمة الإيجار السنوي لمساحة الأرض البالغة 11 دونما المخصصة للمشروع 35 مليون دينار.. وتم إيقاف المتهم استنادا إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات بموجب المذكرة القضائية الصادرة بحقه.