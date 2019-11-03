هانوفر الألماني يقيل مدربه سلومكا لسوء النتائج

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أعلن نادي هانوفر المنافس بدوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم اليوم السبت عن فسخ تعاقده مع المدرب ميركو سلومكا بعد البداية الباهتة في الموسم الحالي.

وبدأ سلومكا ولايته الثانية في هانوفر في الصيف الماضي خلفا لتوماس دول، ولكن الفريق بات يقبع في النصف الثاني من جدول الترتيب دون أن ينجح في تحقيق أي انتصار على ملعبه.

وقال يان شلودراف مدير الكرة في هانوفر "لسوء الحظ فإن تطور الفريق لم بمض بالطريقة التي كنا نتطلع لها ، خاصة فيما يتعلق بخوض ست مباريات على ملعبنا دون تحقيق أي فوز".

وجاءت الولاية الاولى لسلومكا مع هانوفر بين عامي 2010 و2013 وقاد الفريق لبلوغ الدوري الأوروبي مرتين.

ولم يحدد هانوفر بعد هوية المدرب الجديد ولكن ماركوس انفانج مدرب كولن السابق، من بين المرشحين.