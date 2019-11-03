سيفنتي سيكسرز يصعق بليزرز بثلاثية كوركماز في دوري السلة الأمريكي

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تجاوز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز غياب نجمه الموقوف جويل إمبيد ليهزم بورتلاند تريل بليزرز 129-128 ليل السبت وحافظ على سجله خاليا من الهزائم في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين هذا الموسم.

وأحرز فرقان كوركماز ثلاثية من الجهة اليمنى قبل 0.4 ثانية على النهاية ليمنح سيفنتي سيكسرز الانتصار. وفشل داميان ليلارد لاعب تريل بليزرز في محاولته لتصويب رمية ثلاثية في اللحظة الأخيرة.

ومنحت ثلاثية من أنفرني سيمونز قبل 2.2 ثانية على النهاية التقدم 126-125 لصالح بليزرز، لكنها لم تكن كافية ليخسر ثاني مباراة على ملعبه هذا الموسم.

وتقدم بليزرز بفارق 21 نقطة في منتصف الربع الثالث قبل أن يقلص سيفنتي سيكسرز الفارق إلى ثلاث نقاط في بداية الربع الأخير.

وقلصت سلة آل هورفورد الفارق إلى 125-124 مع تبقي 50.2 ثانية على النهاية.

ولعب الفريقان بدون لاعب الارتكاز الأساسي. وبدأ إمبيد تنفيذ عقوبة الإيقاف مباراتين لدوره في مشاجرة مع كارل-أنطوني تاونز لاعب مينيسوتا تيمبروولفز الأسبوع الماضي، بينما غاب حسن وايتسايد لاعب بورتلاند لشعوره بآلام في الركبة اليسرى.

ويلتقي بورتلاند في مباراته التالية مع جولدن ستيت وريورز غدا الاثنين. ويلعب فيلادلفيا مباراته الثانية ضمن أربعة لقاءات متتالية خارج الديار أمام فينكس صنز يوم الاثنين أيضا.