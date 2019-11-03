وزير النقل: إعلان اسم التحالف الفائز بتنفيذ ميناء 6 أكتوبر الجاف خلال أسابيع

• الوزير: الانتهاء من دراسة خط سكك حديدية يربط بين أسوان والسودان بطول 600 كم



قال وزير النقل كامل الوزير، إنه تم الانتهاء من إرساء إنشاء ميناء 6 أكتوبر الجاف على أحد التحالفات التي تقدمت، ويضم شركة مصرية وشركات أجنبية، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنها خلال 3 أسابيع، لافتا إلى أن الدولة تستهدف إنشاء 7 موانئ جافة وربطها بالتوازي مع المصرية لخدمة حركة التصدير.

ولفت الوزير -خلال جلسة "التصنيع قاطرة التنمية" التي عقدت ضمن فاعليات مؤتمر أخبار اليوم- إلى أنه تم الانتهاء من دراسة إنشاء خط سكك حديدية يربط بين أبو سمبل ومحطة أبو حمد في السودان بطول 600 كم، مؤكدا أن هذا الخط سيخدم حركة استيراد المواد الخام من السودان وجنوب السودان، وكذلك تصدير المنتجات المصرية إلى السودان ووسط إفريقيا.

وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 4500 كيلومتر من شبكة الطرق الـ7 آلاف كيلومتر التي تم التخطيط لها سابقا، ويتم حاليا تطوير 1300 كيلومتر، لافتا إلى أنه سيتم تطوير 1200 كيلومتر العام القادم.

وقال الوزير إنه سيتم توريد 70 جرارا قبل نهاية يونيو 2019، نصفهم جديد والنصف الثاني "عمرة" بحوالي 430 مليون دولار.