المرصد: قوات سوريا الديمقراطية تستعيد 8 قرى من الفصائل التي تدعمها أنقرة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، باستعادة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" سيطرتها على 8 قرى جديدة في شمال سوريا، كانت في أيدي الفصائل السورية المدعومة من تركيا.

وقال المرصد، وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأحد، إن القرى التي استعادتها (قسد) هي (داودية، السعيد، ريحانة، السويدية، كنبهر، عبوش، أم شعيفة، وفيصلية).

وأضاف أن الاشتباكات ما زالت مستمرة بين مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية والفصائل المدعومة من أنقرة، بينما تحاول (قسد) التقدم في ريف تل تمر.

وأوضح أن (قسد) أرسلت قوات إضافية إلى مدينة القامشلي، بعد تأمين المدينة من خلال تواجد القوات الأمريكية والروسية بها، مشيرا إلى وصول مركبات عسكرية أمريكية إلى قرية في غربي مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا لإنشاء نقطة عسكرية جديدة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت، في وقت سابق، أنها سترسل قوات إلى شمال شرقي سوريا؛ لتأمين حقول النفظ مع قوات سوريا الديمقراطية.