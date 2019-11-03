 مركز مكافحة الأمراض الأمريكي: تفشي السالمونيلا في عدة ولايات مرتبط باللحم المفروم - بوابة الشروق
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مركز مكافحة الأمراض الأمريكي: تفشي السالمونيلا في عدة ولايات مرتبط باللحم المفروم

نيويورك - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 12:54 ص | آخر تحديث : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 12:54 ص

أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إصابة 10 أشخاص من ست ولايات أمريكية بالسالمونيلا في أغسطس وسبتمبر الماضيين.

وتوفي شخص واحد في كاليفورنيا، وتم نقل ثمانية آخرين إلى المستشفى.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض إنه يمكن أن يكون سبب عدم الإبلاغ عن الحالات المرضية حتى الآن أن الأمر يستغرق ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع في المتوسط حتى يُبلغ المصاب عن حالته، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

في الشهر الماضي استعادت سلسة مطاعم "تاكو بيل" 3ر2 مليون رطل من اللحم البقري المفروم من مطاعم في 21 ولاية، حسبما ذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي".


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