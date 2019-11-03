المكتب الاتحادى الألماني للهجرة يتوقع تراجع طلبات اللجوء

توقع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا تراجع عدد طلبات اللجوء المقدمة للمرة الأولى إلى 145 ألف طلب العام الجاري، وفق صحيفة "بيلد ام زونتاج" الألمانية.

وقال هانس إيكارد زومر، رئيس المكتب الاتحادي الألماني، إن طلبات اللجوء بلغت نحو 100 ألف طلب أولي، وسط توقعات أن يبلغ العدد النهائي 145 ألف طلب، وهو عدد أقل من المسجل في عام 2018 .

وأوضح أن نسبة قبول الطلبات لهذا العام بلغت ما بين 35 و38 بالمائة، "وهذا يعني أن ثلثي مقدمي الطلبات لم يحصلوا على حق اللجوء في ألمانيا".

جدير بالذكر انه في العام الماضي تلقى المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء حوالي مائة وستين ألف طلب أولي لحق اللجوء.