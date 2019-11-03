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الإمارات «تدرس» تقديم مساعدات للبنان

د ب أ
نشر فى : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 2:13 م | آخر تحديث : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 2:13 م

أعلنت الإمارات، اليوم الأحد، أنها "تدرس" تقديم مساعدات للبنان، ما يحيي الآمال في تحسن الأوضاع في البلد الذي يسعى لضبط ماليته في ظل استمرار الاحتجاجات المناهضة للنخبة السياسية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن محافظ البنك المركزي الإماراتي مبارك المنصوري القول، لصحفيين في أبو ظبي اليوم، إن البنك لم يوافق بعد على تفاصيل محددة، وأنه "يدرس تقديم المساعدات، وسيرفع توصيات في ضوء التطورات الأخيرة" في لبنان.

وكانت وعود بتقديم مساعدات من جانب دول الخليج قد ساعدت لبنان في الوقوف على قدميه بعدما كان على حافة الهاوية قبل عقود، إلا أنه في ظل السخط من نفوذ حزب الله، فإن كبريات الدول المصدرة للنفط في المنطقة مثل الإمارات والسعودية تتريث حتى الآن في تقديم مساعدات للبنان رغم المناشدات بتقديم الدعم لها.

وكان مسؤولون لبنانيون بارزون قد زاروا دبي قبل نحو شهر بحثا عن دعم مالي إلى أنهم عادوا صفر اليدين.

وكان رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري قدم استقالته الأسبوع الماضي على وقع احتجاجات شعبية، وأعلنت الرئاسة اللبنانية أمس أن الرئيس ميشال عون "يجري اتصالات ضرورية قبل إطلاق الاستشارات النيابية الملزمة لتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة".

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