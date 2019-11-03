الصين وآسيان تتعهدان بتعزيز التعاون في صناعة سياسة المدن الذكية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعهدت الصين والدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) اليوم الأحد بتعزيز التعاون في صناعة سياسة المدن الذكية والتخطيط لها بهدف دعم التنمية الجيدة والمستدامة للمدن الذكية.

جاء ذلك خلال اجتماع قادة الصين والآسيان في قمة آسيان-الصين الـ22 التي عقدت في بانكوك اليوم.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد إن الجانبين اتفقا في بيان صدر بعد القمة، على دعم التعاون في التواصل والتنمية واستخدام المعايير الدولية المناسبة والسياسات المعنية وبرامج تقييم متطابقة، فيما يتعلق بصناعات تكنولوجيا المدن الذكية ومجالات التطبيق الأساسية والحلول المتكاملة.

كما سيدعم الجانبان الابتكار التكنولوجي عن طريق تبادل المعلومات حول الانجازات وفرص البحث والتنمية المشتركة والتحسين المشترك لقدرة الابتكار والسعي بشكل فعال للتعاون في مجالات مختلفة في تنمية المدن الذكية.

وسيشجع الجانبان تأسيس شراكة متبادلة النفع بين مدن الآسيان والصين.

وتضم مجموعة آسيان التي تأسست عام 1967، بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.