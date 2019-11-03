مسؤول عراقي: الانتخابات المبكرة هي الخطوة الإيجابية الأكثر عملية لعبور الأزمة في البلاد

دعا عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق علي البياتي، اليوم الأحد، القوى السياسية لتقديم تنازلات للحفاظ على النظام السياسي والعملية الديمقراطية في العراق.

وقال البياتي، في تصريح صحفي اليوم، إن "الانتخابات المبكرة هي الخطوة الإيجابية الأكثر عملية التي بإمكانها أن تسحب غضب الشارع وتساهم في تحويل هذا الزخم الشعبي الموجود على الأرض إلى صناديق الاقتراع وعبور الأزمة واختيار برلمان وحكومة تأتي من مشاركة جماهيرية أكبر وأوسع وهو الشيء الذي لم تتميز به الانتخابات الأخيرة".

وأضاف أن "الأصل هو الحفاظ على النظام السياسي والعملية الديمقراطية مع تقديم بعض التنازلات من قبل القوى السياسية مادامت ضمن أطر الدستور ونزولا عند رغبة الشعب للحفاظ على استقرار البلد ومنع الفوضى".

وتشهد بغداد وعدد من المحافظات منذ مطلع أكتوبر الماضي، مظاهرات شعبية احتجاجية غير مسبوقة تطالب بإقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل الدستور رافقها أعمال عنف خطيرة أوقعت نحو 260 قتيلا وأكثر من 11 ألف مصاب جراء استخدام القوات العراقية العنف المفرط ضد المتظاهرين باستخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع.