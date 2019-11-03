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محافظة القاهرة تعيد تخطيط ميدان ألف مسكن مروريا

اعادة تخطيط ميدان ألف مسكن
اعادة تخطيط ميدان ألف مسكن
محمد عبد الناصر
نشر فى : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 3:26 م | آخر تحديث : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 3:26 م

تواصل أجهزة محافظة القاهرة بالتعاون مع حي النزهة، تطوير ميدان الألف مسكن، ويشمل التطوير إعادة تخطيط الميدان بالكامل مروريًا، تزامنًا مع افتتاح محطات مترو بمحيطة في خط «العتبة – عدلي منصور»، مع تخصيص موقف رسمي للميكروباص والسرفيس.

ويمثل ميدان الألف مسكن، أحد الميادين الحيوية، في مناطق «جسر السويس – النزهة – مصر الجديدة» ورغم أهميته، وربطه بعديد من المناطق إلا أن العشوائية كانت تسيطر عليه، بسبب مواقف الميكروباص والسرفيس، وإشغالات الباعة الجائلين، الأمر الذي يتسبب في زحام مروري بمحور جسر السويس والشوارع المؤدية لمصر الجديدة والنزهة.

من جانبه، كلف الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، جميع الأجهزة المشاركة في التطوير وإعادة التخطيط، ومنها مديرية الطرق، بسرعة تنفيذ وإنهاء الأعمال، كلٍ في نطاق تخصصه.

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