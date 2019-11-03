نشوب حريق صغير في طائرة رئيس وزراء اليابان المتجهة إلى تايلاند

أعلن مسؤولون يابانيون، اليوم الأحد، أن حريقًا صغيرًا نشب في مطبخ على متن طائرة الحكومة اليابانية التي تقل رئيس وزراء اليابان شينزو آبي إلى تايلاند.

وقال المسؤولون لم يكشف عن هويتهم وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، إن الحريق بدأ في الفرن داخل المطبخ في القسم الخلفي من الطائرة ظهر اليوم، موضحا أن الطائرة من طراز "بوينج 777-300 إي آر".

وأشار إلى أن الحريق وقع أثناء إعداد أفراد طاقم الطائرة وجبات على متن الطائرة وتم إخماد الحريق على الفور ولم يسفر عن إصابات كما أن ذلك الحريق لم يسبب تغيير خطة الطيران.

وكان آبي قد غادر مطار هانيدا بطوكيو متوجها إلى تايلاند لحضور سلسلة من القمم ذات الصلة برابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).