مقتل 17 مسلحا من طالبان في غارات جوية بثلاثة أقاليم أفغانية

أعلن مسئولون عسكريون في أفغانستان، اليوم الأحد، مقتل 17 مسلحًا من حركة طالبان في غارات جوية استهدفت تجمعاتهم في أقاليم باغلان وباكتيا وزابول.

وقال المسئولون الذين رفضوا ذكر أسمائهم (في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية) إن قوات الأمن الأفغانية شنت غارة جوية في منطقة بول-اي خومري بإقليم باغلان، أسفرت عن مقتل 9 من مسحلي طالبان.

وأضاف المسئولون أن غارة جوية أخرى استهدفت تجمعات المسلحين في منطقة جاجي باقليم باكتيا، أسفرت عن مقتل ستة مسلحين من طالبان، كما شنت قوات الأمن غارة جوية أخرى في منطقة تارنيك وجالداك في زابول أسفرت عن مقتل اثنين من مسلحي طالبان.