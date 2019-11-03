إضراب عام يشل العراق

مدارس وإدارات حكومية تغلق أبوابها.. ووزير عراقى: الاحتجاجات تؤخر تفريغ الشحنات الغذائية

واصلت مدارس ومؤسسات حكومية عدة إغلاق أبوابها فى العاصمة العراقية بغداد ومدن جنوبية، اليوم، فى أول أيام الأسبوع الذى يشهد احتجاجات دخلت شهرها الثانى للمطالبة بإسقاط النظام.

ووسط دعوات الناشطين إلى عصيان مدنى، أدى إعلان نقابة المعلمين الإضراب العام، اليوم، إلى شلل فى معظم المدارس الحكومية فى العاصمة والجنوب. وأغلقت المدارس وبعض الإدارات الرسمية أبوابها أيضا فى الديوانية جنوب بغداد، حيث علق المتظاهرون لافتة كبيرة على مبنى مجلس المحافظة كتب عليها «مغلق بأمر الشعب».

وفى الناصرية (جنوب شرق)، التى أغلقت مدارسها ومعظم إداراتها الرسمية، بدأ الناس الاحتشاد فى الساحات لبدء يوم جديد من التظاهر، على غرار مدينة البصرة.

وفى الكوت جنوب بغداد، قال المتظاهر تحسين ناصر (25 عاما) لوكالة الصحافة الفرنسية إن «قطع الطريق رسالة إلى الحكومة»، مضيفا: «نقول لهم إننا سنواصل تظاهراتنا حتى الإعلان عن سقوط النظام وطرد الفاسدين والسارقين».

وامتنع العديد من الموظفين عن الذهاب إلى أعمالهم فى مدينة الحلة بمحافظة بابل جنوب بغداد، وسط إغلاق لمعظم الدوائر الحكومية.

وفى بغداد، أغلق المتظاهرون فى مدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية، كل مداخل الحى ومخارجه، على غرار أحياء أخرى من شرق بغداد، فيما قطع متظاهرون الطريق الرابط بين محافظتى بغداد وواسط، بالتزامن مع استمرار التظاهرات والاعتصامات فى ساحة التحرير وسط العاصمة، بحسب شبكة «سكاى نيوز عربية».

بدوره، عقد رئيس الوزراء العراقى عادل عبدالمهدى، مساء أمس ، اجتماعا أمنيا لمناقشة حماية المتظاهرين فى بغداد والمحافظات.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن «عبدالمهدى عقد مساء أمس اجتماعا للقادة الأمنيين بحضور وزير الداخلية لبحث آخر التطورات والتأكيد على أداء الأجهزة الأمنية لمهامها بحفظ الأمن والاستقرار وقيامها بواجباتها وفق التوجيهات بحماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية فى عموم البلاد».

من جهته، قال وزير التجارة العراقى محمد هاشم العانى، أمس ، إن استمرار الاحتجاجات أدى إلى تأخير تفريغ العديد من شحنات الأرز والأغذية بميناء أم قصر، وفقا لوكالة «رويترز».