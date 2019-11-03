وزيرة خارجية السودان تتطلع لتعزيز العلاقات مع بيلاروسيا

أعربت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة أسماء عبد الله، عن تطلعها لتنمية وتعزيز العلاقات بين السودان وبيلاروسيا.

وتسلمت عبدالله اليوم الأحد، نسخة من أوراق اعتماد سيرجي ترنتيڤ، سفيرا معتمدا لجمهورية بيلاروسيا غير مقيم بالسودان، حيث تمنت له فترة عمل مثمرة في السودان، متعهدة بالعمل على تسهيل مهمته خلال فترة تمثيله لبلده في السودان.

من جانبه، عبر سفير بيلاروسيا عن سعادته باختياره سفيرا لبلاده لدى السودان، مؤكدا أنه سيعمل جاهدا على تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأضاف أنه يعتزم تعزيز سبل التعاون بين البلدين في عدة مجالات من بينها الأمن الغذائي، والطاقات المتجددة، والتدريب وبناء القدرات.