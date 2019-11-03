نجاح جهود انتشال الطائرة الكورية الجنوبية المنكوبة

نجحت السلطات الكورية الجنوبية، في انتشال طائرة منكوبة، كان على متنها 7 أشخاص بعد ظهر اليوم الأحد، والتي كانت قد سقطت في البحر قرب جزر دوكدو.

وأجرت السلطات عملية بحث عن مفقودين داخل الطائرة، غير أنها لم تجد أحدا.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم، أن انتشال الطائرة التابعة لوكالة الإطفاء جاء بعد مرور حوالي 62 ساعة من سقوطها في البحر بالقرب من جزر دوكدو الواقعة في أقصى شرق كوريا الجنوبية مساء يوم 31 أكتوبر الماضي.

وكانت السلطات، قد ذكرت أمس السبت، أنها عثرت على ثلاث جثث، تم العثور على جثة واحدة داخل الطائرة وجثتين أخريين في البحر، بالقرب من جسم الطائرة.

وانتشل فريق الإنقاذ جثتين، تم العثور عليهما خارج جسم الطائرة، مساء أمس، غير أن السلطات لم تجد الجثة الثالثة، على الرغم من انتشال الطائرة.

وذكرت السلطات أنه كان من الصعب لها أن تؤكد تحديدا وجود الجثة الثالثة داخل الطائرة بسبب اختفائها عن الأنظار، لهذا ستركز جهودها على عملية البحث عن المفقودين وتأكيد ما إذا كانت المياه قد جرفت الجثة الثالثة أثناء انتشال الطائرة أم أنه كان هناك خطأ في تفسير ما سجلته غواصة غير مأهولة.

وبالتالي، تدرس السلطات إمكانيات مختلفة في عدم وجود جثة ثالثة داخل الطائرة.

وكانت المروحية قد تحطمت ليلة الخميس الماضي، بعد حوالي دقيقتين أو ثلاث دقائق من إقلاعها من جزر دوكدو وعلى متنها سبعة أشخاص، من بينهم شخص مصاب من قارب صيد.