الحبيب علي الجفري لأسما شريف منير: الشيخ الشعراوي لو كان موجودا لرحب بك في بيته

توجه الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري، بالنصيحة لخبيرة التجميل أسما منير شريف، عقب واقعة وصفها للشيخ الشعراوي بالتطرف، قائلًا: «يا ابنتي إذا صدر منك الخطأ، فأنتِ اعتذرتِ والذي يعتذر ويستغفر عند الله مهما كان الخطأ فهو أقرب لله من الذي يصر على الخطأ».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء أمس السبت، أن «الشيخ الشعراوي لو كان موجودًا لرحب بكِ في بيته واستضافكِ ولأطعمكِ ولشرح لكِ ما أشكل عليكِ»، متابعًا: «أقول لكِ واصلي ما أنتِ عليه وخذي هذا الدرس ولا تثريب عليكِ بإذن الله».

وأشار إلى ضرورة عدم خلط المهاجمين لها ما بين «الذين يتعمدون الحط من قدر الشيخ الشعراوي، وبين إنسانة أخطأت واعتذرت»، على حد ذكره.

من جانبها توجهت أسما بالشكر للحبيب الجفري، وأشارت إلى أنها لا تريد استغلال الأشخاص لها، وأنها معترفة بخطئها وأنها لا تفهم ولا علاقة لها لإصدار فتوى بشأن هذه الأمور، مستطردة: «أنا غلطت وأنا آسفة والله يسامح الناس اللي شتمتني وبهدلتني لإن مفيش حد بيدافع عن القضية الدينية بالشكل ده».

وأوضح الحبيب أن قولها «أنا آسفة»، وجملة «ما ينبغي أن أتكلم في شيء لا أعلمه»، جملتين تعكس رقيها، لافتًا إلى أنها تمتلك الحق في التعبير عن عدم الفهم وأن الله أعطى الإنسان الحق في التفكير والاقتناع أو عدم الاقتناع طالما كان مطالبًا للحق.

وأثارت خبيرة التجميل أسما شريف منير، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وصفت الشيخ الشعراوي بالتطرف، في حوار لها مع إحدى متابعيها عبر «فيسبوك».