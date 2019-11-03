ترامب لحاكم كاليفورنيا بخصوص الحرائق: «نظم شؤونك»

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد ،حاكم ولاية كاليفورنيا جافن نيوسام في سلسلة من التغريدات عبر موقع تويتر بسبب طريقة تعامله مع حرائق الغابات المدمرة التي ما زالت مستمرة في الولاية.

وقال ترامب إن نيوسام، وهو ديمقراطي، "قام بعمل فظيع في إدارة الغابات".

وأفادت وكالة أنباء بلومبرج بأن ترامب كتب في تغريدة: "قام حاكم كاليفورنيا جافن نيوسام، بعمل فظيع في إدارة الغابات.أخبرته منذ أول يوم التقينا فيه أنه يجب عليه (تنظيف) أراضي الغابات بغض النظر عما يطلبه رؤسائه أنصار حماية البيئة".

في تغريدة أخرى، أخبر ترامب نيوسام بأن الولاية لن تتلقى أموالا من الحكومة الاتحادية بعد الآن للمساعدة في هذه القضية، مضيفًا: "نظم شؤونك".

وفي تغريدة أخيرة، قال ترامب إن كاليفورنيا بحاجة ماسة إلى المياه، ودعا إلى فتح "ممرات المياه المغلقة القادمة من الشمال بشكل سخيف. لا تصرفوها في المحيط الهادئ".

وتكررت تصريحات ترامب بشأن ولاية كاليفورنيا، حيث كتب في تغريدة في أغسطس 2018، أن «القوانين البيئية السيئة» وتحويل مسار المياه كانت وراء حرائق الغابات في الولاية.