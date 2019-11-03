«الرئاسي لصحة المرأة»: استقبال ربع العدد المستهدف بالمرحلة الأولى من المبادرة يعكس أهميتها

قال الدكتور حمدي عبد العظيم، رئيس اللجنة العليا للبرنامج الرئاسي لصحة المرأة، إن «تخيل مدى إقبال المرأة المصرية على هذا النوع من الخدمات الصحية، إحدى الصعوبات التي واجهتها المبادرة في مرحلتها الأولى».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الأحد، أن استقبال ربع العدد المستهدف بالمرحلة الأولى، المقدر بثمانية ملايين سيدة، خلال ثلاثة أشهر، يعكس الإدراك بأهمية المبادرات الرئاسية ومدى جديتها واهتمامها بصحة الأفراد، مشيرًا إلى أن الإحصائيات المبدئية أوضحت إصابة أقل من 1% من 100 ألف سيدة تم الاشتباه بإصابتهم بمرض سرطان الثدي.

وأوضح أن مصر تسعى لجعل برنامج التشخيص المبكر للأورام وبرنامج تطوير علاج السرطان بمستوى عالمي، مدى الحياة، لافتًا إلى حرص الوزارة على توفير الناقص من الأسرة المطلوبة لعلاج المصريين من السرطان بوجه عام، واستكمال الأجهزة الناقصة واستكمال الكوادر الطبية.

وانطلقت أمس السبت، المرحلة الثانية لمبادرة «100 مليون صحة» لدعم صحة المرأة المصرية، في محافظة القاهرة.

وتشمل المبادرة في مرحلتها الثانية 11 محافظة؛ شمال سيناء، البحر الأحمر، كفر الشيخ، القاهرة، الإسماعيلية، السويس، المنوفية، بني سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر.