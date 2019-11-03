 البحرين تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا عسكريا في مالي - بوابة الشروق
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البحرين تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا عسكريا في مالي

علم البحرين
علم البحرين
أ ش أ
نشر فى : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 4:43 م | آخر تحديث : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 4:43 م

أدانت مملكة البحرين، اليوم الأحد الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعًا عسكريًا في (إنديليمان) بشمال مالي، ما أسفر عن مقتل العشرات من العسكرين وإصابة آخرين.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان أورته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الأحد، عن بالغ التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية مالي وتمنياتها للمصابين بسرعة الشفاء.. مؤكدة تضامن المملكة مع مالي فيما تتخذه من إجراءات وتدابير من أجل استتباب أمنها واستقرارها.

مشددة على موقف المملكة الراسخ الرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والداعي إلى تضافر الجهود الدولية من أجل القضاء على الإرهاب وتجفيف منابع دعمه وتمويله.

وكان 54 شخصا من بينهم 53 جنديا قد قتلوا في هجوم إرهابي استهدف، الجمعة الماضية، موقعا عسكريا في منطقة إنديليمان شمالي مالي.


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