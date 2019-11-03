العدل تفتتح مبنى محكمة الحسينية الجزئية على مساحة 1030 مترا مربعا

أناب المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، المستشار عبد الهادي محروس مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم ودور الشهر العقاري، والمستشار محمود علاء الدين مساعد وزير العدل لشئون التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، لافتتاح مبنى محكمة الحسينية الجزئية التابع لمحكمة ههيا الابتدائية بمحافظة الشرقية، بحضور المستشار صلاح الدين أبو الفتوح رئيس المحكمة.

وتعد دائرة محكمة الحسينية الجزئية دائرة مكتظة بالمواطنين يتجاوز عددهم مليون نسمة موزعين على ثلاث مراكز هى مركز شرطة الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر، وهو ما تم مراعاته في تصميم مبنى المحكمة الذى يقع على مساحة 1030 مترا مربعا، ويتكون من بدروم ودور أرضي وثلاثة أدوار متكررة تشمل قاعة مخصصة ومجهزة لنظر القضايا الجنائية وأخرى لنظر القضايا المدنية وملحق بكل منهما غرف للمداولة تتسع لعمل الدوائر المتنوعة بالمحكمة، بالإضافة إلى المكاتب الأمامية التى توفر جميع الخدمات المميكنة للمتقاضين والمحامين المتعاملين مع المحكمة.

كما يضم المبنى مجموعة من المكاتب المخصصة لعمل النيابة العامة ومكاتب إدارية للعاملين وعدد من الاستراحات للقضاة وأعضاء النيابة العامة، وكل التجهيزات الخدمية المرتبطة من غرف كهرباء وسنترال وطلمبات، علاوة على التأثيث اللازم بما يوفر البيئة المناسبة للعاملين والمتقاضين المترددين على المبنى.

والمحكمة مزودة أيضًا بكل أنظمة التقنية الحديثة الفعالة في سرعة إنهاء إجراءات التقاضى من خلال شبكة معلومات سلكية ولاسلكية تربط المكاتب الأمامية بكافة أجهزة الحاسب الآلى بالمحكمة، وميكنة جميع دورات العمل بالإدارات المختلفة بالمحكمة وربطها بغرفة التحكم الآلى للدعم الفني والتشغيل الإلكتروني.

جدير بالذكر أن مبنى محكمة الحسينية الجزئية قد تم طرحه بمعرفة الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم ودور الشهر العقاري، كما تم ميكنة العمل بها عن طريق قطاع التقنية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة العدل، استكمالا لافتتاحات صروح العدالة وتطويرها التى تقوم بها وزارة العدل خلال عام 2019 وامتدادها فى كل أرجاء الوطن بوجهيه البحري والقبلي.