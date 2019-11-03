ضبط إرهابي ومخبأ يحتوي على أسلحة ومخازن ومعدات تفجير وأجهزة اتصال بالعراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق اليوم الأحد القبض على الإرهابي "أبو هارون" جنوبي بغداد، مشيرةً إلى العثور على مخبأ يحتوي على أسلحة ومخازن ومعدات تفجير وأجهزة اتصال كانت معدة للقيام بعمليات "إرهابية" بالتزامن مع التظاهرات التي تشهدها العاصمة.

وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "إنه وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من قيادة العمليات الخاصة الأولى (إحدى تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب) من إلقاء القبض على الإرهابي المكني بـ(أبو هارون) بعد نصب كمين محكم له جنوبي العاصمة".

وأضافت أنه "بعد التحقيق معه وبدلالته تم العثور على مخبأ يحتوي على أسلحة ومخازن ومعدات تفجير وأجهزة اتصال كانت معدة للقيام بعمليات إرهابية بالتزامن مع التظاهرات التي تشهدها بغداد".