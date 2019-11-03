الرئيس اللبناني: خريطة طريق للمرحلة المُقبلة من ثلاثة محاور

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون، اليوم الأحد، أن السلطات اللبنانية رسمت خريطة طريق للمرحلة المُقبلة من ثلاثة محاور، هي الفساد والاقتصاد والدولة المدنية، موضحاً أن الجميع مطالب بالتوحُّد، وعدم التفرق بين ساحة تظاهر وأخرى.

وأضاف عون، أمام آلاف المتظاهرين المحتشدين دعماً له على طريق القصر الجمهوري، أن «الساحات كثيرة ويجب ألا يكون هناك ساحة ضد ساحة ومظاهرة ضد أخرى، لأن الفساد لا يضمحل بسهولة، لأنه متجذر بالأرض منذ عشرات السنين، ولن يضمحل إلا بعد جهود كبيرة»، متحدثاً عن سبل تحقيق خطته: «المحاور الثلاثة ليس من السهل تحقيقها. ولتحقيقها نريد ساحة تتألف منكم، ومن المتظاهرين، كي تدافعوا عن حقوقكم، وكثر يعرقلون، لذلك نريد جهداً كبيرا ونريدكم أن تتفقوا مع الفريق الكبير وتجاهدوا مع بعض. أقول لكم: أنا معكم، من خلالكم أرى شعب لبنان كله، وأقول لكم إنني أحبكم كلكم، يعني كلكم».

وكان الآلاف اللبنانيين قد خرجوا في مظاهرة خارج قصر بعبدا الرئاسي اليوم (الأحد) دعماً للرئيس ميشال عون، بعد احتجاجات دعت إلى الإطاحة بالنخبة، وأدت إلى استقالة الحكومة.