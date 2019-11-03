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التعليم العالي: تعديل موعد الجولة الأولى لانتخابات اتحادات الطلاب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
عمر فارس
نشر فى : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 9:26 م | آخر تحديث : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 9:26 م

قالت وزارة التعليم العالي إنه نظرًا لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم الأحد القادم الموافق ١٠ نوفمبر إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف، فقد اعتمد وزير التعليم العالي والبحث العلمي تعديلًا في جدول انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الجامعي ٢٠١٩-٢٠٢٠، ليصبح يوم الخميس المقبل الموافق ٧ نوفمبر هو التاريخ الجديد لإجراء انتخابات الجولة الأولى.

وأضافت أنه يبدأ بالكليات الفرز وإعلان النتائج من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء، على أن يستمر تنفيذ باقي مراحل انتخابات الاتحادات الطلابية وفق الجدول الزمني الذي تم إعلانه مسبقا.


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