مشروع تشغيل مصانع الشباب بالطاقة الشمسية في بورسعيد

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حفل توقيع بروتوكول تشغيل مشروعات شباب بورسعيد بمجمع الـ58 مصنعا بالطاقة الشمسية لأول مرة بالمحافظة، وتم توقيع البروتوكول بين الدكتور عمرو طه، مدير مركز تحديث الصناعة بوزارة الصناعة، وعمرو شيحة، رئيس جميعة شباب الأعمال بمشروع الـ58 مصنعا.

وأكد المحافظ أن شباب بورسعيد يعيش عصر من الرعاية غير مسبوق لفتح مجالات العمل والإنتاج أمامهم بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونجح أبناء المحافظة من الشباب في إثبات وجودهم مع مشروع الـ58 مصنعا، ودخلوا مراحل التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية.

وأعرب المحافظ عن سعادته بإبداعات الشباب في مختلف المشروعات التنموية التي بدأوا العمل بها.

وأكد الدكتور عمرو طه، مدير مركز تحديث الصناعة، أن المشروع يساعد على توفير طاقة نظيفة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لـ22 مصنعا بتكلفة 6 ملايين جنيه، ويتم تنفيذ المشروع في خلال 6 أشهر، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ويتم التنفيذ بسواعد مصرية بإحدى شركات شباب الأعمال في مصر.