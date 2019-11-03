المستشار الاقتصادي لترامب: «متفائل بحذر» بشأن احتمالات توقيع اتفاق تجاري مع الصين

عبّر ستيفن مور المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم /الأحد/ عن تفاؤله بحذر بشأن احتمالات توقيع الولايات المتحدة والصين على المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بين البلدين.

وقال مور - في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني - "سأصف ما لدينا مع الصين الآن بالهدنة.. لا أعتقد أنها تسوية حقيقية على المدى الطويل، والصين لا تزال مثيرة للإشكال إلى حد بعيد فيما يتعلق بممارساتهم التجارية الفاسدة وسرقتهم لملكيتنا الفكرية ونقلهم القسري للتكنولوجيا.. تلك كلها مشاكل هائلة علينا التعامل معها".

وأضاف: "لن ينتهي الأمر حتى توقّع الصين على السطر المنقوط وهم تنصّلوا من تلك الأشياء في الماضي، لكني متفائل بحذر".

وتخوض الولايات المتحدة والصين مفاوضات لإتمام المرحلة الأولى من خطة تهدف لتنظيم التجارة وإنهاء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، حيث من المفترض أن تؤجِّل المرحلة الأولى من الاتفاق زيادة مفترضة في التعريفات الجمركية على الواردات الصينية وذلك لقاء زيادة كبيرة في واردات بكين من المنتجات الزراعية الأمريكية.

وأبدى الجانبان الأمريكي والصيني أملهما في توقيع ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج رسميا على اتفاق تجاري خلال الشهر الجاري.

وبدأت الصين بالفعل في زيادة مشترياتها للمنتجات الزراعية الأمريكية تلبية لمطالبات واشنطن، وبحسب "ذا هيل"، أصدرت بكين، الأسبوع الماضي إعفاءات على 10 ملايين طن من وارداتها من فول الصويا الأمريكي، في الوقت الذي تتحدّث تقارير عن تفكير الصينيين في الموافقة على استيراد ما بين 4 و5 ملايين طن من الحبوب، من بينها القمح والذرة.. وسارع ترامب بالإشادة بالاتفاق المحتمل، معتبرا أنه انتصار للمزارعين الأمريكيين.