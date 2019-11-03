فيتش تبقي تصنيف تركيا الائتماني عند مستوى «بي بي سالب»

أبقت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني على تصنيف تركيا عند مستوى (بي بي سالب) على المدى الطويل، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء أمس السبت.

وقالت الوكالة في بيان أول أمس الجمعة إن التصنيف الائتماني لتركيا حافظ على مستوى(بي بي سالب)مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

وكانت "فيتش" قد خفضت التصنيف الائتماني لتركيا قبل 3 أشهر من "بي بي زائد" إلى "بي بي سالب" وحددت النظرة المستقبلية بـ"السلبية".

وفي ستمبر الماضي، قال إد باركر، مدير مجموعة تصنيفات الدول في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا "إي.إم.إي.إيه" بوكالة "فيتش"، إن الاقتصاد التركي أظهر مقاومة مؤثرة للغاية، واستجمعت قواها بعد الأزمة المالية في الصيف الماضي.

ولفت إلى أن المنظور العام للاقتصاد التركي تحسن، مؤكداً بالقول: "بعض الأسس في تركيا ما تزال قوية للغاية، مثل الميزانية العمومية وانخفاض الدين العام".