الداخلية التركية تعلن توقيف 7 من داعش بينهم مسؤول معسكرات التدريب

أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الأحد توقيف سبعة أشخاص في إطار مكافحة تنظيم داعش.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الوزارة أن أحدهم هو مسؤول معسكرات التدريب التابعة للتنظيم، وتم اعتقاله بولاية عثمانية جنوبي البلاد.

وأوضحت الوزارة أن هذا الموقوف كان المسؤول عن "معسكرات التدريب التي كانت تشهد سنويا تدريب ما بين 1500 و2000 إرهابي".

وأضافت أن من بين الموقوفين عنصرين كانا مسؤولين عن توريد الأسلحة والمعدات والخدمات اللوجيستية وكذلك إرسال المقاتلين الأجانب إلى مناطق الصراعات.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في تركيا خلال السنوات الماضية، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

وكان آخر هجوم كبير ينفذه التنظيم في تركيا قد وقع ليلة رأس السنة في 2017 واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا.