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أعلنت وزارة التجارة التركية أن قيمة صادرات البلاد بلغت 16 مليار و336 مليون دولار خلال أكتوبر الماضي، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء أمس السبت.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة التجارة روهصار بكجان أمس، في ولاية دنيزلي غربي تركيا.

وقالت بكجان إن قيمة الصادرات التركية خلال الشهر الماضي بلغت 16 مليار و336 مليون دولار وفق النظام التجاري العام.

وأوضحت أن القيمة ازدادت بمقدار مليار و116 مليون دولار عن سبتمبر الماضي.

وأشارت إلى أن قيمة الصادرات كانت قد بلغت 16 مليار و590 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وبيّنت أن الصادرات التراكمية ازدادت بنسبة 1ر2 في المئة خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الجاري، وبلغت 148 مليار و842 مليون دولار.

وأكّدت "تستمر الأرقام هذه والأداء الإيجابي لصادراتنا في منحنا الثقة باقتصادنا ومصدّرينا".

من جهة أخرى، قالت بكجان إن واردات تركيا خلال الشهر الماضي ازدادت 8ر10 في المئة، وبلغت 18 مليار و179 مليون دولار.

وبحسب الوزيرة، فإن الواردات تراجعت 2ر13 في المئة على صعيد الشهور الـ10 الأولى من العام الجاري، وبلغت 172 مليار و71 مليون دولار.

ولفتت إلى تراجع عجز التجارة الخارجية خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الجاري، 6ر55 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ عجز التجارة الخارجية خلال الفترة المذكورة، 23 مليار و228 مليون دولار، متراجعًا من 52 مليار و347 مليون في نفس الفترة من 2018.