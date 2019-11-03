قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن 34 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في شمال غانا، نتيجة فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة وتدفق المياه من أحد السدود في بوركينا فاسو المجاورة، كما أعلن الخميس مسؤولون في منظمات إغاثة، فيما قال سيجي ساجي، نائب رئيس المنظمة الوطنية لإدارة الكوارث، إن الفيضانات خلفت 34 قتيلا ومفقودان، فيما تضرر أكثر من 52 ألف شخص.

ويستوعب سد باغري، أحد أهم السدود في بوركينا فاسو، اكثر من مليار متر مكعب من الماء، ويبعد 30 كلم عن حدود غانا، تستخدمه بوركينا فاسو للتخفيف من إحداث فيضانات خلال موسم الأمطار، لكن كميات المياه الزائدة دائما ما تغمر المناطق الواقعة على طول مجرى الماء.

ولاتزال غانا تشهد فيضانات واسعة اشتدت منذ يوم السبت الماضي، حيث لقي 12 شخصا مصرعهم بسبب الفيضانات الناتجة عن الأمطار المستمرة منذ شهرين، فيما وصفت المنظمة الغانية لإدارة الكوارث، الأمطار أنها غير مشسبوقة في تاريخ البلاد، مضيفة أن الأمطار تسببت في وفاة 20 شخصًا شمال البلاد في وقت سابق من أكتوبر الما

وبشكل عام شهدت عدة دول في القارة السمراء، فيضانات ضربت عدة دول على مدار أسبوعين بدأت منتصف شهر أكتوبر المنصرم، حيث لقى 65 شخصا مصرعهم في الفيضانات الغزيرة التي ضربت عدة دول في إفريقيا، خاصة في شرق القارة التي شهدت فيضانات عارمة على مدى الأسبوعين، ففي تنزانيا، لقى 29 شخصا حتفهم جراء تعرض بلدتي تانجا ومورجور الساحليتين لأمطار غزيرة، أما في كنييا فلقي 8 أشخاص حتفهم، فيما حذرت هيئة الأرصاد الكينية من السحب ذات الحمل الحراري التي تجتاح تنزانيا حتى الساحل الكيني والتي تتسبب في ارتفاع المد والجزر، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت صحيفة "إست أفريكان"، أنه مع استمرار هطول الأمطار على كينيا وتنزانيا ورواندا بشكل متقطع، حتى شهر فبراير المقبل، فمن المحتمل أن تزيد مخاوف تفشي الأمراض والوفيات والخسائر الأخرى بسبب الطقس العاصف.

يأتي هذا بينما يبذل نشطاء المناخ الأفارقة مجهودا لا هوادة فيه أمام المحافل الدولية، لكن دون استجابة ملحوظة على أرض الواقع، فخلال جلسة المناخ العالمية، المنعقدة ضمن دورة الأممالمتحدة في سبتمبر الماضي، حازت مظاهرات المناخ في بريطانيا المساحة الأكبر من الصفحات الأولى للصحف، بينما بقي نشطاء المناخ في إفريقيا، أكثر القارات معاناة من التغير المناخي، بعيدا عن الأضواء، لا يسمعهم أحدا، وعلى الرغم من ذلك لاتزال محاولاتهم جارية..

توضح "فرانس 24"، في تقرير لها، حجم العوائق المحلية والعالمية بوجه نشطاء إفريقيا، مقابل إرادتهم للتوعية بتغير المناخ وحراكهم الإيجابي تجاه القضية.

وبحسب برنامج البيئة للأمم المتحدة، تعد إفريقيا أكثر قارة تضررا بتغير المناخ؛ حيث ارتفع فيها معدل الفيضانات وقل فيها الأمن الغذائي، بينما وقعت خسائر اقتصادية متنوعة جراء الأزمة، وكذلك من أقل القارات وعيا بقضية المناخ، حيث ذكرت دراسة لمركز "إفروبيراميتر" أن 4 أشخاص فقط بين كل 10 أفارقة لديهم وعي بقضايا المناخ.

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