إيهاب جلال : سعيد بعودة جمعة والفوز في مباراة الذهاب حسم التأهل مبكرا

أعرب إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري عن سعادته بالفوز فى مباراة اليوم الأحد والصعود لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، مضيفا أن الفوز برباعية نظيفة في مباراة الذهاب حسم التأهل مبكراً وأسهم في هدوء مباراة اليوم.

وأشار المدير الفني أن المصرى خرج بعدد كبير من المكاسب فى مباراة اليوم وكان أهمها مشاركة أحمد جمعة في المباراة بالكامل وإحرازه لهدفين توج بهما مجهوداته طوال المباراة معرباً عن سعادته بانضمام أحمد جمعة إلى المنتخب الوطني.

وأكد جلال أن المباراة كانت فرصة للدفع بعدد كبير من اللاعبين والذين غابوا عن المشاركة بشكل كبير خلال الفترة الماضية وأبرزهم إسلام عطية وحسين رجب .

وقال إيهاب إن الفريق صادفه سوء توفيق غير عادي في عدد كبير من الفرص وخاصةً الفرص التي أُتيحت لمحمود وادي الذي صادفه سوء حظ غير عادى رغم مجهوده الكبير، مؤكدًا أن صعود المصري لدوري المجموعات سوف يلاقي عدداً من الفرق أصحاب الخبرة في القارة السمراء.

وقرر المدير الفني منح لاعبيه راحة سلبية ليومين قبل أن يستأنف الفريق تدريباته ببورسعيد مشيراً أن فترة التوقف التي تمتد لنحو ثلاثة أسابيع ستتيح له الفرصة لتجهيز جميع اللاعبين.